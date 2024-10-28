Морган: Роналду говорил правду о тен Хаге

Журналист Пирс Морган отреагировал на решение «Манчестер Юнайтед» об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера.

«Каждое слово, которое Криштиану говорил мне о тен Хаге в нашем взрывном интервью, подтвердилось со временем. Тен Хаг – чрезмерно раскрученный, неуважительный и совершенно посредственный тренер, который не смог справиться с талантами мирового класса и управлять клубом такого размера», - написал Морган в социальных сетях.

«Манчестер Юнайтед» на временной основе принял Руд ван Нистелрой. Команда сейчас занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.