Капитан «Манчестер Юнайтед» сделал заявление после увольнения тен Хага

В понедельник «Манчестер Юнайтед» объявил о решении уволить Эрика тен Хага с должности главного тренера. После этого публикацию в социальных сетях сделал капитан «красных дьяволов» Бруну Фернандеш.

«Спасибо за всё, босс! Я ценю доверие и моменты, которые мы разделяли вместе. Желаю Вам всего наилучшего. Знаю, что последний период не был для нас отличным, но я надеюсь, что вы, болельщики, сможете сохранить с собой всё хорошее, что этот тренер сделал для клуба», - написал Фернандеш.

«Манчестер Юнайтед» сейчас располагается лишь на 14-й строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги.