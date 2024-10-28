Боссы «Манчестер Юнайтед» не встречались с Хави

«Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага и теперь ищет нового главного тренера для команды. В прессе ранее писали о том, что возглавить «красных дьяволов» может Хави, который покинул «Барселону» по завершению прошлого сезона.

Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, «Манчестер Юнайтед» прощупывал кандидатуру Хави через посредников. При этом прямого контакта между английским клубом и испанским специалистом не было. Не факт, что Хави захочет принимать какую-то команду посреди сезона.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.