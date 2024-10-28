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Названы претенденты на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

28 Октября 2024 • 16:18 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» ищет нового главного тренера после увольнения Эрика тен Хага. Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, кандидатами на пост рулевого «красных дьяволов» являются Юлиан Нагельсманн и Томас Франк. Первый из них тренирует сборную Германии, а второй – «Брентфорд». Манкунианский клуб уже связывался с кандидатами.

В то же время отмечается, что в руководстве «Манчестер Юнайтед» есть те, кому нравится экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Но недавно этот специалист исключал возможность возвращения к работе до следующего лета.

Кроме того, представители INEOS ранее контактировали с Грэмом Поттером.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Брентфорд Юлиан Нагельсманн Грэм Поттер Томас Франк ещё теги
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