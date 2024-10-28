​Сака забил 50-й гол за «Арсенал» в АПЛ

В английском чемпионате прошли матчи девятого тура, центральной встречей стала игра «Арсенала» с «Ливерпулем», которая завершилась боевой ничьей - 2:2. Один из голов забил молодой нападающий Букайо Сака, для которого мяч оказался 50-й гол в составе лондонского клуба в английской Премьер-лиге.

Также оказалось, что Сака стал самым молодым игроком за всю историю «канониров», который забил пятьдесят голов в АПЛ. Сейчас ему 23 года 52 дня.

В следующем матче в рамках английского чемпионата «Арсенал» сыграет в гостевом матче с «Ньюкаслом». Это случится в субботу, второго ноября.