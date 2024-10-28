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Шмурнов не верит, что «Манчестер Юнайтед» изменится после увольнения тен Хага

28 Октября 2024 • 15:25 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
03.11 19:30

Футбольный комментатор Александр Шмурнов высказался о будущем «Манчестер Юнайтед» после увольнения Эрика тен Хага с поста наставника.

Ранее стало известно, что 54-летний нидерландец был уволен после выездного поражения «Манчестер Юнайтед» от «Вест Хэма» (1:2).

— Теперь, правда, возникает новый вопрос: будет ли со следующим тренером лучше? Мне кажется, что не будет. Еще как минимум года полтора… Хоть кого приглашай, — написал Шмурнов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что новым главным «Манчестер Юнайтед» может стать экс-рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес, который на данный момент находится без работы.

Шмурнов: «Вопрос был только в том, когда тен Хага уволят»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Александр Шмурнов

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