Шмурнов не верит, что «Манчестер Юнайтед» изменится после увольнения тен Хага

Футбольный комментатор Александр Шмурнов высказался о будущем «Манчестер Юнайтед» после увольнения Эрика тен Хага с поста наставника.

Ранее стало известно, что 54-летний нидерландец был уволен после выездного поражения «Манчестер Юнайтед» от «Вест Хэма» (1:2).

— Теперь, правда, возникает новый вопрос: будет ли со следующим тренером лучше? Мне кажется, что не будет. Еще как минимум года полтора… Хоть кого приглашай, — написал Шмурнов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что новым главным «Манчестер Юнайтед» может стать экс-рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес, который на данный момент находится без работы.

Шмурнов: «Вопрос был только в том, когда тен Хага уволят»