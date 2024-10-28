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Шмурнов: «Вопрос был только в том, когда тен Хага уволят»

28 Октября 2024 • 15:16 Комментировать
Вест Хэм
2:1
Манчестер Юнайтед

Футбольный комментатор Александр Шмурнов отреагировал на увольнение Эрика тен Хага с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

— Немного обидно, что триггером для увольнения голландца стал абсолютно бредовый пенальти, который придумал работавший на ВАР Майкл Оливер.

Но, если по большому счету, вопрос был только в том, когда тен Хага уволят. Ответ на вопрос «почему?» уже давно получен, — написал Шмурнов в своем телеграм-канале.

Эксперт заявил, что «Манчестер Юнайтед» выглядит слабой и бесхребетной командой, у которой нет игровых идей.

Напомним, нидерландский специалист возглавлял «красных дьяволов» с 2022 по 2024 год.

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