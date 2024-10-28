«Манчестер Юнайтед» обратился к тен Хагу после увольнения

Эрик тен Хаг был уволен с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». О решении клуб объявил на следующий день после поражения от «Вест Хэма» (1:2) и падения на 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В пресс-релизе «красные дьяволы» обратились к тен Хагу.

«Мы благодарны Эрику за всё, что он сделал за время работы с нами, и желаем ему всего наилучшего в будущем», - говорится в сообщении.

Как мы уже рассказывали, временным наставником «Манчестер Юнайтед» стал Руд ван Нистелрой. Ближайший матч команда проведёт уже в среду, 30 октября, – против «Лестера» в Кубке лиги на своём поле.