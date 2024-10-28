В понедельник было объявлено об увольнении Эрика тен Хага с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Последней каплей для руководителей «красных дьяволов» стало воскресное поражение от «Вест Хэма» со счётом 1:2.

На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» сообщается о том, что временным рулевым команды будет Руд ван Нистелрой, который с лета входил в тренерский штаб тен Хага. Параллельно клуб будет искать нового постоянного тренера.

«Манчестер Юнайтед» на текущую минуту располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре АПЛ команда будет принимать «Челси».