Эрик тен Хаг покинул должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». Соответствующая информация размещена на страницах официального сайта «красных дьяволов». О расставании с нидерландским специалистом манкунианцы объявили на следующий день после поражения от «Вест Хэма» (1:2).

Тен Хаг тренировал «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. За два с лишним года нидерландец выиграл с командой два трофея – Кубок лиги (2023) и Кубок Англии (2024).

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт в среду, 30 октября, - против «Лестера» в Кубке лиги.