В Испании «слили» результаты «Золотого мяча» - названы два победителя

В испанской прессе появилась информация об итоговых результатах голосования за «Золотой мяч».

Согласно данным одного источника, престижную награду получил форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Вторым стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес, а топ-3 замкнул еще один представитель «сливочных» - хавбек Джуд Беллингем.

При этом другой источник указывает на другие результаты. Согласно информации, первым в голосовании стал Родри. Далее следуют Винисиус и Беллингем.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже сегодня, 28 октября. Напомним, что в прошлом году престижную награду выиграл аргентинец Лионель Месси.