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Жена Хави намекнула на возможный новый клуб мужа

28 Октября 2024 • 13:27 Комментировать (1)

Бывший главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», которым сейчас руководит нидерландский наставник Эрик тен Хаг.

Согласно информации Todofichajes, Эрнандес рассматривается как один из основных кандидатов на место рулевого «красных дьяволов». Стоит отметить, что жена Хави разместила в социальных сетях фотографию сына в форме «Манчестер Юнайтед». Возможно, это намек на скорое назначение испанца в английский клуб.

Последним местом работы Эрнандеса была каталонская «Барселона». Под руководством специалиста «сине-гранатовые» стали чемпионами Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хави Эрнандес
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Комментарии (1) Все комментарии
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Манкунианец76
28 Октября 2024 в 13:53
блин... Двоякое у меня отношение к такой новости: во первых-10Хаг тоже чемпионил у себя в Голландии и и продолжать без понтов и гонки строить команду с домороАякс к финалу в ЛЧ довёл, но, попадя в МЮ просто сдулся и показывает уровень тренера какого нибудь молдавского Шерифа. Из чего следует, что это же может ждать и хави, ещё не понюхавшего АПЛ. Моё мнение-нужно возвращать ОГСа или Маура.
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