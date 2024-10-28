Жена Хави намекнула на возможный новый клуб мужа

Бывший главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», которым сейчас руководит нидерландский наставник Эрик тен Хаг.

Согласно информации Todofichajes, Эрнандес рассматривается как один из основных кандидатов на место рулевого «красных дьяволов». Стоит отметить, что жена Хави разместила в социальных сетях фотографию сына в форме «Манчестер Юнайтед». Возможно, это намек на скорое назначение испанца в английский клуб.

Последним местом работы Эрнандеса была каталонская «Барселона». Под руководством специалиста «сине-гранатовые» стали чемпионами Испании.