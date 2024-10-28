Суперклуб АПЛ готов купить Гюлера у «Реала» за 70 миллионов

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе английского чемпионата. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По данным источника, в трансфере 19-летнего турецкого футболиста заинтересован «Ливерпуль». Руководство мерсисайдского гранда готово выделить на приобретение игрока 70 миллионов евро. Эта сумма отступных не устраивает боссов «королевского» клуба. «Сливочные» намерены начинать переговоры минимум с 80 миллионов.

Арда перешел в мадридский клуб летом прошлого года. Турок заключил шестилетнее трудовое соглашение. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.