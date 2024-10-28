«Золотой мяч» 2024 года: сколько денег получит победитель?

Столица Франции (Париж) станет центром внимания футбольного мира на 68-й церемонии вручения престижной награды «Золотой мяч» в понедельник.

Театр Шатле в Париже распахнёт свои двери в понедельник вечером (21:00 мск), чтобы приветствовать лучших представителей футбольного мира: игроки, главные тренеры и руководители соберутся, чтобы отпраздновать церемонию вручения премии «Золотой мяч» 2024 года, также известной как футбольный «Оскар».

Церемония награждения в понедельник станет 68-й по счёту, и в этом году основатели France Football объединились с УЕФА для проведения мероприятия, посвящённого чествованию лучших игроков по итогам сезона, с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года.

В течение этого вечера будут вручены 10 различных наград. В этом году на церемонии не будет двух ключевых имен, поскольку впервые за 10 лет ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду не вошли в шорт-лист из 30 игроков, номинированных на награду «Игрок сезона», тогда как нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и Родри из «Манчестер Сити» — два игрока, которые, как ожидается, будут претендовать на эту награду.

Премии «Золотой мяч» 2024 года

«Золотой мяч» среди мужчин «Золотой мяч» среди женщин Трофей Яшина (лучшему вратарю) Копа Трофи (лучший игрок до 21 года) Тренер года среди мужчин Женский тренер года Трофей «Мужской клуб года» Трофей «Женский клуб года» Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир предыдущего сезона) Премия Сократа (признание гуманитарной работы в игре)

Призовой фонд за победу в номинации «Золотой мяч»

Для обладателей «Золотого мяча» не предусмотрено никакого финансового вознаграждения, связанного с наградой, однако в контрактах многих ведущих игроков теперь прописано, что они получат солидный бонус, если когда-либо выиграют «Золотой мяч».

Единственным официальным поощрением для победителей является пожизненный билет на будущие церемонии вручения «Золотого мяча».

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