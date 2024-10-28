«Золотой мяч» 2024 года: сколько денег получит победитель?

Столица Франции (Париж) станет центром внимания футбольного мира на 68-й церемонии вручения престижной награды «Золотой мяч» в понедельник.
Театр Шатле в Париже распахнёт свои двери в понедельник вечером (21:00 мск), чтобы приветствовать лучших представителей футбольного мира: игроки, главные тренеры и руководители соберутся, чтобы отпраздновать церемонию вручения премии «Золотой мяч» 2024 года, также известной как футбольный «Оскар».
Церемония награждения в понедельник станет 68-й по счёту, и в этом году основатели France Football объединились с УЕФА для проведения мероприятия, посвящённого чествованию лучших игроков по итогам сезона, с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года.
В течение этого вечера будут вручены 10 различных наград. В этом году на церемонии не будет двух ключевых имен, поскольку впервые за 10 лет ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду не вошли в шорт-лист из 30 игроков, номинированных на награду «Игрок сезона», тогда как нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и Родри из «Манчестер Сити» — два игрока, которые, как ожидается, будут претендовать на эту награду.
Премии «Золотой мяч» 2024 года
- «Золотой мяч» среди мужчин
- «Золотой мяч» среди женщин
- Трофей Яшина (лучшему вратарю)
- Копа Трофи (лучший игрок до 21 года)
- Тренер года среди мужчин
- Женский тренер года
- Трофей «Мужской клуб года»
- Трофей «Женский клуб года»
- Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир предыдущего сезона)
- Премия Сократа (признание гуманитарной работы в игре)
Призовой фонд за победу в номинации «Золотой мяч»
Для обладателей «Золотого мяча» не предусмотрено никакого финансового вознаграждения, связанного с наградой, однако в контрактах многих ведущих игроков теперь прописано, что они получат солидный бонус, если когда-либо выиграют «Золотой мяч».
Единственным официальным поощрением для победителей является пожизненный билет на будущие церемонии вручения «Золотого мяча».
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