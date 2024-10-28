Артета высказался после матча с «Ливерпулем»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета дал комментарий об отставании от «Манчестер Сити» в турнирной таблице Английской премьер-лиги. По итогам девяти туров «канониры» отстают от «горожан» на пять очков.

«Не хотелось оказаться в подобном положении. Команда жива и хочет отыграть эти пять очков. Во встрече с «Ливерпулем» мы должны были набрать три балла. «Арсенал» не смог этого сделать, но мы на правильном пути», - передает слова испанского специалиста ESPN.

Напомним, что встреча между «Арсеналом» и «Ливерпулем» состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Команды завершили встречу результативной ничьей со счетом 2:2. После этого результата «канониры» отстают от лидера - «Манчестер Сити» - на пять баллов.