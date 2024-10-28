Легенда «Ливерпуля»: «Артета превращается в Моуринью»

«Микель Артета постепенно начинает превращаться в Моуринью. У него прорисовывается схожий стиль. Во встрече с «Ливерпулем» его команда отступила к своим воротам. Возможно, Артета подумал, что может выиграть Премьер-лигу благодаря лучшей обороне. Действия его команды – это в духе Моуринью», - передает слова эксперта Sky Sports.