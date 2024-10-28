Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Легенда «Ливерпуля»: «Артета превращается в Моуринью»

28 Октября 2024 • 08:21 Комментировать

Экс-футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт Джейми Каррагер поделился мыслями после поединка девятого тура Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и мерсисайдцами. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

«Микель Артета постепенно начинает превращаться в Моуринью. У него прорисовывается схожий стиль. Во встрече с «Ливерпулем» его команда отступила к своим воротам. Возможно, Артета подумал, что может выиграть Премьер-лигу благодаря лучшей обороне. Действия его команды – это в духе Моуринью», - передает слова эксперта Sky Sports.

По итогам девяти туров «канониры» с 18 баллами занимают третье место в таблице Премьер-лиги, отставая от идущего первым «Ман Сити» на пять очков.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Арсенал Лондон Джейми Каррагер Микель Артета ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Онана – седьмой, Нойер – десятый «Это неправильно»: Тренер «Барселоны» Флик высказался о действиях «Реала» Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Холанн перейдёт в «Реал», Мбаппе признали ошибкой, а Гвардиола определился с будущим – в главных слухах недели «Реал» сделал заявление по ситуации с Ямалем после 0:4 в «эль класико»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» Ничья в пользу «Краснодара»: «Зенит» и «Локомотив» обменялись голами в очень нервном матче Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Тактаров: «Чимаев был в бою с Уиттакером, как мой кот с мышкой» Тактаров сравнил российского бойца UFC Шару Буллета с Месси Туменов рассказал, когда Чимаев завершит карьеру Корешков: «Не согласен, что Шарабутдин фаворит в бою с Петросяном» Корешков раскрыл преимущество Уиттакера в бою против Чимаева на турнире UFC 306 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Октября
08:21 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Ливерпуля»: «Артета превращается в Моуринью»
05:01 · Англия. Премьер-лига
Только одна команда в АПЛ страдала от голов Салаха чаще, чем «Арсенал»
04:25 · Англия. Премьер-лига
Хау отреагировал на слухи об интересе «Реала» к звезде «Ньюкасла»
04:15 · Англия. Премьер-лига
Мерино прокомментировал свой первый гол за «Арсенал»
03:53 · Англия. Премьер-лига
Сака ответил, сказалась ли потеря Габриэля на игре «Арсенала»
03:18 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о четырёх подряд выездных матчах «Манчестер Сити»
02:49 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк – о ничьей с «Арсеналом»: «Манчестер Сити» проиграл здесь, но стал чемпионом»
00:45 · Англия. Премьер-лига
​Невин: Ничья - справедливый итог игры«Арсенала» и «Ливерпуля»
00:43 · Англия. Премьер-лига
Салах вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
00:26 · Англия. Премьер-лига
Слот: «Меня удивляют люди, говорящие о лёгком календаре «Ливерпуля»
00:16 · Англия. Премьер-лига
​Саттон: «Арсенал» и «Ливерпуль» дарят титул «Манчестер Сити»
00:09 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил на вопрос о травме Габриэля
27 Октября
23:46 · Англия. Премьер-лига
​Уолкотт: «Разочарован игрой «Арсенала» 1
23:41 · Англия. Премьер-лига
​Кин переживает за менталитет «Арсенала» 1
23:17 · Англия. Премьер-лига
Артета – о ничьей с «Ливерпулем»: «Арсенал» доминировал и заслуживал победу»
23:06 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ливерпуля» Слот: «Арсенал» – первый соперник, который играл лучше нас»
22:46 · Англия. Премьер-лига
Сака установил рекорд «Арсенала» последних 15 лет
22:25 · Англия. Премьер-лига
Сака – о ничьей с «Ливерпулем»: «Нужно отдать должное сопернику»
22:17 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк ответил на новый вопрос о контракте с «Ливерпулем»
22:01 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк прокомментировал ничью в матче «Арсенал» – «Ливерпуль»
21:50 · Англия. Премьер-лига
Салах забил 11 голов «Арсеналу» в АПЛ – больше только у двух игроков
21:18 · Англия. Премьер-лига
Санья выбрал новый клуб для Погба
21:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл замену Уокеру
20:53 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» потерял защитника в матче с «Ливерпулем» 1
20:43 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Тоттенхэма» Викарио: «Мы не боролись так, как могли бы это делать»
Все новости