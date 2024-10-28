Легенда «Ливерпуля»: «Артета превращается в Моуринью»

Экс-футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт Джейми Каррагер поделился мыслями после поединка девятого тура Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и мерсисайдцами. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.
«Микель Артета постепенно начинает превращаться в Моуринью. У него прорисовывается схожий стиль. Во встрече с «Ливерпулем» его команда отступила к своим воротам. Возможно, Артета подумал, что может выиграть Премьер-лигу благодаря лучшей обороне. Действия его команды – это в духе Моуринью», - передает слова эксперта Sky Sports.
По итогам девяти туров «канониры» с 18 баллами занимают третье место в таблице Премьер-лиги, отставая от идущего первым «Ман Сити» на пять очков.
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