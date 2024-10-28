Только одна команда в АПЛ страдала от голов Салаха чаще, чем «Арсенал»

В воскресенье Мохамед Салах спас «Ливерпуль» от поражения в матче с «Арсеналом» (2:2).

Египтянин отличился на 81-й минуте и принёс своей команде ничью в поединке девятого тура чемпионата Англии. По информации WhoScored, «Арсенал» – второй «любимый» соперник Салаха в Премьер-лиге (11 голов). Только ворота «Манчестер Юнайтед» лидер мерсисайдцев поражал ещё чаще – 12 раз. На третьем месте располагается «Вест Хэм» – 10.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В общей сложности на счету форварда, также представлявшего цвета лондонского «Челси», 163 забитых гола в 272 матчах АПЛ.