Хау отреагировал на слухи об интересе «Реала» к звезде «Ньюкасла»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау получил вопрос о возможном переходе Сандро Тонали в мадридский «Реал».

По слухам, гранд Ла Лиги рассматривает возможность приобретения итальянского хавбека летом 2025 года.

«Для меня это новость, но я не думаю о таком. Я пытаюсь интегрировать Сандро в команду после его дисквалификации. Он действительно здорово выглядел в последних нескольких матчах, и я очень доволен тем, как он осваивается. У него отличный настрой. Надеюсь, его будущее связано с нашим клубом», – приводит Goal слова Хау, ссылаясь на Chronicle Live.

Контракт Сандро Тонали с «Ньюкаслом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 38 млн евро.