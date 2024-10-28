Мерино прокомментировал свой первый гол за «Арсенал»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Микель Мерино поделился эмоциями после дебютного забитого мяча за команду.

Испанец поразил ворота «Ливерпуля» на 43-й минуте поединка девятого тура Премьер-лиги, установив на табло счёт 2:1 в пользу «канониров». Гол хавбека едва не стал победным, но праздник лондонцев сорвал Мохамед Салах, забивший на 81-й (2:2).

«Смешанные эмоции. Очень рад забить свой первый гол за «Арсенал» на глазах у наших болельщиков, но разочарован тем, что мы не набрали три очка.

Невероятная атмосфера на «Эмирейтс»! Концентрируемся на положительных моментах и идём дальше», – написал в социальных сетях Мерино, перешедший в «Арсенал» в августе из «Реал Сосьедада».