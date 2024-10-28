Сака ответил, сказалась ли потеря Габриэля на игре «Арсенала»

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал травму защитника Габриэля дос Сантоса.

Ключевой центрбек «канониров» был вынужденно заменён на 54-й минуте встречи с «Ливерпулем». К тому моменту на табло горел счёт 2:1 в пользу команды Микеля Артеты, но удержать преимущество не удалось – точный удар Мохамеда Салаха в концовке спас гостей от поражения (2:2).

«Габриэль – очень важный игрок для нас, но это не оправдание, – высказывается Сака после матча. – Мы должны перестраиваться, должны делать всё возможное, кто бы ни был на поле», – заявил в интервью Sky Sports англичанин, ставший автором первого гола в поединке.