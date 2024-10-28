Гвардиола высказался о четырёх подряд выездных матчах «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о предстоящей серии из четырёх подряд матчей на выезде.

30 октября «горожане» встретятся с «Тоттенхэмом» в Кубке лиги, 2 ноября – с «Борнмутом» в АПЛ, ещё спустя три дня – с лиссабонским «Спортингом» в Лиге чемпионов. Наконец, завершится череда выездов поединком с «Брайтоном» в чемпионате, который состоится 9 ноября.

«Нам нужно заботиться о себе: пить, хорошо питаться, много спать, тренироваться, восстанавливаться. Мы такие, какие мы есть. Мы сделаем то, что должны сделать», – передаёт City Xtra слова Гвардиолы, ранее заявившего, что в ближайшей игре Кубка лиги с «Тоттенхэмом» может предоставить шанс игрокам академии.