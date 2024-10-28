Новая страсть Мбаппе, знающий своё дело Холанн и тонущий «Манчестер Юнайтед»: Как прошли туры в топ-5 европейских чемпионатов

Минувшие туры в пятёрке ведущих европейских национальных чемпионатов подарили четыре реально больших матча. Помимо «эль класико» «Реала» и «Барселоны», в Англии зарубились «Арсенал» и «Ливерпуль», в Италии – «Интер» и «Ювентус», во Франции – «Марсель» и «ПСЖ». Как прошли эти матчи, а также о том, как сыграли другие команды-лидеры, – в материале «Евро-Футбол.Ру».

Такие разные манкунианцы

В АПЛ «Манчестер Сити» продолжил тихий ход – одержал третью победу подряд с разницей в один мяч. Холанн забил «Саутгемптону» на пятой минуте – и все там успокоились. Команда Гвардиолы в таблице теперь первая – «Ливерпуль» в гостях осёкся на «Арсенале», который продолжает страдать от травм. Гол Сака был нейтрализован голом ван Дейка, мяч Мерино – мячом Салаха.

«Челси» с действенной помощью Палмера и Джексона одолел «Ньюкасл» (2:1), «Борнмут» после «Арсенала» отнял очки и у «Астон Виллы», забив в концовке (1:1). «Тоттенхэм» учудил поражение от «Кристал Пэлас» (0:1), «Манчестер Юнайтед» – от «Вест Хэма» (1:2). Зона вылета недалеко от «красных дьяволов», пропустивших решающий гол с пенальти в добавленное время. По версии тен Хага, виноват ВАР.

«Барселона» мстит «Реалу» за прошлый сезон

Какие ассоциации возникали с «эль класико»? По опыту прошлого сезона – победы «Реала», убедительные и не очень. Но это уже неактуально. Теперь «Барселона» нещадно громит своего извечного врага в его же уютном логове под крышей на «Сантьяго Бернабеу». В первом тайме «Реал» и правда выглядел неплохо – Анчелотти не обманывает и ищет знаки в прошлом опыте. Но на второй тайм «галактикос», может, было бы лучше и вовсе не выходить. За техническое поражение дали бы 0:3, а так получилось 0:4.

Чем занимался Левандовски? Делал дубль. Чем занимались Рафинья и Ямаль? Забивали по голу. Чем занимался Мбаппе? Отнюдь не хлестал «Барселону», как он делал это весной в составе «ПСЖ». В роли «сливочного» Килиан устанавливал рекорд по офсайдам. Чем занимался Винисиус? Давал понять Гави, кто именно получит «Золотой мяч». Чем занимался Анчелотти? Жаловался Флику. Чем сейчас занимается Флорентино Перес? Информация противоречива, но есть вариант, что босс «Реала» прикидывает, как заманить в Мадрид на следующий сезон другого тренера – из числа бывших игроков клуба.

Выиграл бы «Реал» – догнал бы «Барселону» в таблице. Проиграл «королевский» клуб – и отвалился от первого места на шесть очков. «Сине-гранатовые» улучшили своё положение и относительно мадридского «Атлетико». «Матрасники» взяли пример с городских соседей и также проиграли первый раз в текущем чемпионате. Быстрого автогола Хосе Хименеса «Бетису» хватило для победы над командой Симеоне.

«Байер» бьют его же оружием

В Бундеслиге поровну очков у лидеров «Баварии» и «РБ Лейпцига». Мюнхенцы поколотили «Бохум» со счётом 5:0 – Кейн не преминул забить среди прочих. «Быки» взяли волевую победу над «Фрайбургом» – 3:1. Дальше в таблице идёт группа из трёх команд, отстающих на пять очков. Как раз «Фрайбург», а также сыгравшие вничью не друг с другом «Байер» и «Унион». Леверкузенцы в конце матча «отыгрались наоборот» – пропустили на 90-й минуте от «Вердера» (2:2). Берлинцы не выявили победителя с франкфуртским «Айнтрахтом» – 1:1. Дортмундская «Боруссия» вообще на седьмом месте – она проиграла «Аугсбургу» (1:2).

Катеначчо наизнанку

В Серии А «Интер» и «Ювентус» сыграли вничью. Италия? Значит, 0:0 или на худой конец 1:1? Нет – 4:4! Дубли оформили Зелиньски (один гол – с пенальти) и Йылдыз. Ещё по мячу за «нерадзурри» забили Мхитарян и Дюмфрис, за «бьянконери» – Влахович и Тимоти Веа. Таким исходом Дерби Италии остались довольны в «Наполи», додавившем «Лечче» голом ди Лоренцо и опередившем второе место на четыре очка. «Милан» в эти выходные не играл – его матч с «Болоньей» заранее перенесли из-за ливней. «Фиорентина» не пожалела «Рому» – 5:1 с дублем Мойзе Кина, автоголом Хуммельса и красной карточкой Эрмосо.

«ПСЖ» – в отрыве

В принципиальном противостоянии «Марселя» и «ПСЖ» также не обошлось без гола в свои ворота и удаления. Столичный клуб увёз из крупнейшего портового города Средиземноморья сухую крупную победу с разницей в три мяча. Красная у Арита, автогол у Балерди. Из состава парижан забили Жоау Невеш и Баркола. Сафонов остался скучать в запасе. «Монако» – нет чтобы обыграть «Ниццу» и не отстать от «Пари Сен-Жермен». Вместо этого у монегасков поражение. Головин провёл весь матч, а ключевой гол его команда пропустила вдесятером после удаления Вандерсона (1:2). Кузяев не попал в заявку на матч «Гавра», проигравшего 0:1 «Ренну».

Кирилл Иванцов