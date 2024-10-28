Ван Дейк – о ничьей с «Арсеналом»: «Манчестер Сити» проиграл здесь, но стал чемпионом»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк призывает не торопиться с выводами.

Команда Арне Слота спаслась от поражения в выездном матче с «Арсеналом» на 81-й минуте благодаря голу Мохамеда Салаха (2:2). Тем не менее, на первой строчке теперь «Манчестер Сити», обыгравший днём ранее «Саутгемптон» (1:0).

«Манчестер Сити» проиграл здесь [в прошлом сезоне], но выиграл чемпионат. Я много читал о том, что «Арсенал» выбывает из гонки в случае поражения. В футболе вы можете быть на вершине на этой неделе, а на следующей – нет. Просто наслаждайтесь процессом», – приводит журналист Фабрицио Романо слова капитана «Ливерпуля».