​Невин: Ничья - справедливый итог игры«Арсенала» и «Ливерпуля»

В английском чемпионате прошли матчи девятого тура, центральной встречей стала игра «Арсенала» с «Ливерпулем», которая завершилась боевой ничьей - 2:2. Бывший вингер «Челси» и «Эвертона» Пат Невин считает подобный исход наиболее справедливым. Он прокомментировал итоги прошедшего матча.

- «Ливерпуль» лучше провёл второй тайм, «Арсенал» - первый. Могут ли они жаловаться на то, что не взяли три очка? Не думаю. Не было явного преимущества какой-либо команды, - цитирует слова Саттона BBC Sport.

В следующем матче в рамках английского чемпионата «Арсенал» сыграет в Ньюкасле.