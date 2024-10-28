Салах вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах продолжает переписывать историю английского футбола.

32-летний футболист отметился забитым мячом в поединке с лондонским «Арсеналом», который прошёл в воскресенье (2:2). Теперь в активе египтянина 163 гола в Премьер-лиге – восьмой показатель за всю историю наряду со знаменитым экс-игроком «Ливерпуля» Робби Фаулером. Позади остался Джермейн Дефо, отличившийся 162 раза.

Выше Салаха в рейтинге располагаются только Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Гарри Кейн (213) и Алан Ширер (260).