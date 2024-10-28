Слот: «Меня удивляют люди, говорящие о лёгком календаре «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот не понимает заявлений о лёгком расписании команды в Премьер-лиге на старте сезона.

«Красные» лидировали в турнирной таблице до нынешнего тура, но не смогли сохранить за собой первую строчку, сыграв вничью с «Арсеналом» (2:2).

«Меня удивляет, что люди говорят о лёгком старте «Ливерпуля» в чемпионате. До моего прихода все вокруг говорили, что в Премьер-лиге не бывает лёгких матчей, но теперь они вдруг появились», – передаёт журналист Фабрицио Романо комментарии нидерландского рулевого.

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» перед началом текущей кампании. До переезда в Англию специалист работал в «Фейеноорде».