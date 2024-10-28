​Саттон: «Арсенал» и «Ливерпуль» дарят титул «Манчестер Сити»

В английском чемпионате прошли матчи девятого тура, центральной встречей стала игра «Арсенала» с «Ливерпулем», которая завершилась боевой ничьей - 2:2. Бывший бомбардир английской лиги Крис Саттон расстроен такими итогами матча, он опасается, что от этого выигрывает «Манчестер Сити», которому услужливые конкуренты расчищают дорогу.

- Я так понимаю, что «Арсенал» и «Ливерпуль» просто дарят чемпионский титул «Манчестер Сити»? Они так скучны сейчас, но они побеждают. А весной, как обычно, они начнут громить всех и вся со счётом 4:0 или 5:0, - цитирует слова Саттона BBC Sport.

В следующем матче «Арсенал» сыграет в Ньюкасле.