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​Саттон: «Арсенал» и «Ливерпуль» дарят титул «Манчестер Сити»

28 Октября 2024 • 00:16 Комментировать

В английском чемпионате прошли матчи девятого тура, центральной встречей стала игра «Арсенала» с «Ливерпулем», которая завершилась боевой ничьей - 2:2. Бывший бомбардир английской лиги Крис Саттон расстроен такими итогами матча, он опасается, что от этого выигрывает «Манчестер Сити», которому услужливые конкуренты расчищают дорогу.

- Я так понимаю, что «Арсенал» и «Ливерпуль» просто дарят чемпионский титул «Манчестер Сити»? Они так скучны сейчас, но они побеждают. А весной, как обычно, они начнут громить всех и вся со счётом 4:0 или 5:0, - цитирует слова Саттона BBC Sport.

В следующем матче «Арсенал» сыграет в Ньюкасле.


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