Артета ответил на вопрос о травме Габриэля

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о состоянии центрального защитника Габриэля дос Сантоса.

Бразилец был заменён на 54-й минуте поединка с «Ливерпулем» (2:2) из-за травмы. На поле появился Якуб Кивёр.

«Мы по-прежнему не знаем подробностей. Ясно лишь то, что он не мог бегать. Я не знаю, что произошло. Не знаю, коленный это сустав или лодыжка. Врачи оценивают ситуацию», – приводит журналист Фабрицио Романо ответ Артеты на вопрос о проблеме Габриэля.

В среду «канониры» сыграют против «Престона» в Кубке английской лиги, а в субботу встретятся с «Ньюкаслом» в Премьер-лиге. Оба матча – выездные.