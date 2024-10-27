​Уолкотт: «Разочарован игрой «Арсенала»

В английском чемпионате прошли матчи девятого тура, центральной встречей стала игра «Арсенала» с «Ливерпулем», которая завершилась боевой ничьей - 2:2. Итоги матча прокомментировал Тео Уолкотт, он не стал скрывать, что его расстроила игра бывшего клуба, особенно во втором тайме.

- У «Арсенала» были в строю все лучшие игроки и у команды был прекрасный шанс показать «Ливерпулю» свою силу. Я разочарован отсутствием интенсивности в игре «Арсенала». Команда не должна терять свою остроту, - цитирует слова Уолкотта BBC Sport.

В следующем матче чемпионата «Арсенал» сыграет в Ньюкасле.