​Кин переживает за менталитет «Арсенала»

В английском чемпионате прошли матчи девятого тура, центральной встречей стала игра «Арсенала» с «Ливерпулем», которая завершилась боевой ничьей - 2:2. Рой Кин, бывший капитан «Манчестер Юнайтед», переживает за менталитет подопечных Микеля Артеты - наставника «Арсенала»:

- Я начинаю беспокоиться за менталитет «Арсенала». Мне не понравилось, что они, забив второй гол, тут же сели в оборону и уже не пытались забить третий. Нельзя так играть, на удержание счёта, когда против вас такие игроки, как Мохамед Салах, - цитирует слова Кина BBC Sport.

В следующем матче «Арсенал» сыграет в Ньюкасле.