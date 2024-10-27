Артета – о ничьей с «Ливерпулем»: «Арсенал» доминировал и заслуживал победу»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета недоволен исхода матча с «Ливерпулем» (2:2).

«Канониры» были близки к триумфу, но не смогли удержать Мохамеда Салаха, отличившегося на 81-й минуте.

«Очень обидно, ведь мы заслуживали победу, если исходить из созданных шансов. Команда отлично играла, доминировала, действовала решительно – особенно это касается первого тайма. Мы должны были забивать больше до перерыва. Оба пропущенных гола станут для нас уроком», – приводит BBC послематчевые заявления Артеты.

«Арсенал» занимает третье место после девяти туров АПЛ с 18 набранными очками. «Ливерпуль» – второй с 22 баллами. Первая строчка теперь за «Манчестер Сити» (23).