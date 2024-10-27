Тренер «Ливерпуля» Слот: «Арсенал» – первый соперник, который играл лучше нас»

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот подвёл итоги матча с лондонским «Арсеналом», который завершился вничью (2:2).

Команды ушли на перерыв при счёте 2:1 в пользу «канониров». Во втором тайме был забит только один гол – Мохамед Салах отличился на 81-й минуте и принёс гостям ничью.

«Насыщенный, захватывающий матч. Обе команды забили со стандартов. На мой взгляд, «Арсенал» – первый соперник, который играл лучше нас. Они заслуженно вели после первого тайма.

Приятно, что нам дважды удалось отыграться, особенно если учесть, что у нас было меньше времени на восстановление перед матчем. Мы очень здорово проявили себя во втором тайме», – передаёт BBC высказывания Слота.