Сака установил рекорд «Арсенала» последних 15 лет

Футболист лондонского «Арсенала» Букайо Сака показывает исключительную результативность на старте кампании.

23-летний вингер отметился голом в воскресном поединке «канониров» с «Ливерпулем» (2:2). В активе англичанина три забитых мяча и семь голевых передач в нынешнем розыгрыше АПЛ. Букайо потребовалось провести всего восемь матчей, чтобы достичь отметки в десять результативных действий. По данным Opta, это лучший показатель среди всех футболистов «Арсенала» с сезона-2009/10, когда Сеск Фабрегас набрал десять очков по системе гол плюс пас всего в шести играх Премьер-лиги.

Именно Букайо Сака лидирует в списке лучших ассистентов чемпионата Англии на текущий момент.