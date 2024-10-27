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Сака – о ничьей с «Ливерпулем»: «Нужно отдать должное сопернику»

27 Октября 2024 • 22:25 Комментировать
Арсенал
2:2
Ливерпуль

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал ничью в матче с «Ливерпулем» (2:2).

Англичанин открыл счёт в самом начале поединка. Позднее отличались Виргил ван Дейк и Микель Мерино, а итоговый результат на табло установил Мохамед Салах, огорчивший «канониров» на 81-й минуте.

«Я разочарован, но нужно отдать должное «Ливерпулю». Есть ощущение, что мы не отыграли на своём уровне все 90 минут.

В первом тайме мы показали свои качества, ничего не позволили создать сопернику, но пропустили со стандарта. Я не могу вспомнить ни одного другого момента у «Ливерпуля» до перерыва.

Во втором тайме мы выглядели не лучшим образом. Они выиграли больше дуэлей, больше владели мячом, нам пришлось защищаться», – цитирует BBC Саку.

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