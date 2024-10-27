Кто реально помогал «Арсеналу», а кто двигал его к осечке против «Ливерпуля»

Лондонский «Арсенал» не додержал победу над «Ливерпулем» в домашнем матче девятого тура Английской премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило действия трёх игроков команды Микеля Артеты в этой встрече.

Статистика матча: владение мячом – 45:55, удары по воротам – 9:9, в створ – 3:4, угловые – 1:3.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

КАЙ ХАВЕРЦ – 4,0. В первом тайме выглядел вяло центрфорвард «Арсенала». И сзади терялся при стандартах – проиграл верховую борьбу Диасу, сделавшему голевой пас ван Дейку. И впереди Кай не откликался должным образом. Во втором тайме Хаверц отряхнулся и помог «Арсеналу» отодвинуть игру от своих ворот ещё при счёте 2:1, но хозяева же всё равно пропустили гол, отнявший у них два очка.

ГАБРИЭЛЬ ЖЕЗУС – 6,5. Футбольная мудрость гласит, что если не можешь наладить надёжность в обороне, действуй по бразильской системе – забивай больше, сколько бы ни пропускал. Габи Жезус вышел на замену вместо потерявшегося во втором тайме Саки всего на несколько минут, зато чрезвычайно заряженным. И едва не вырвал победу своей команде. Два раза пробил по воротам с реальной претензией на голы – не повезло. Такой атакующей ярости явно недоставало на протяжении матча тому же Хаверцу.

ДЕКЛАН РАЙС – 7,0. Был хорош в длинных передачах, выдал чёткий навес на голову Мерино на второй гол «Арсенала». Этим компенсировал недостаточную успешность в единоборствах (выиграл три из семи). Кто-то может упрекнуть Райса в том, что он отпустил от себя Нуньеса, перед тем как «канониры» пропустили второй гол, но он там скорее страховал, а позиционные ошибки допустили не являющиеся игроками основного состава «канониров» Льюис-Скелли и Кивёр, давшие волю Нуньесу и Салаху.

Кирилл Иванцов