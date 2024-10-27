Ван Дейк ответил на новый вопрос о контракте с «Ливерпулем»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк вновь высказался о своём будущем.

Ситуация остаётся неопределённой: контракт капитана «красных» истекает по окончании сезона, а договорённость о дальнейшем сотрудничестве пока не достигнута.

«Я абсолютно спокоен. Посмотрим, что произойдёт ближе к концу сезона. Сейчас я наслаждаюсь футболом, чувствую себя хорошо физически и морально. Я получаю удовольствие от игры, потому что мне нравится, как играем мы и как играю я», – заявил в беседе со Sky Sports нидерландский футболист после ничьей в выездном матче Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (2:2).