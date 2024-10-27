Ван Дейк прокомментировал ничью в матче «Арсенал» – «Ливерпуль»

Капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился впечатлениями после завершения матча против лондонского «Арсенала» (2:2).

Букайо Сака открыл счёт на 9-й минуте, но уже на 18-й ван Дейк установил на табло равенство. Незадолго до перерыва Микель Мерино вновь вывел вперёд хозяев поля. Ничью «Ливерпулю» принёс Мохамед Салах, отправивший мяч в ворота на 81-й минуте.

«Послушайте, играть здесь очень непросто. «Арсеналу» удалось создать крепкую команду, с которой приходится непросто всем. Дважды отыграться – это здорово.

«Арсеналу» помогала поддержка местных болельщиков. От нас требовалось бороться, трудные моменты бывают всегда. Важная ничья», – поведал в интервью Sky Sports ван Дейк.