Салах забил 11 голов «Арсеналу» в АПЛ – больше только у двух игроков

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах снова поразил ворота лондонского «Арсенала».

Точный удар египтянина на 81-й минуте принёс «красным» ничью в выездном поединке с «канонирами» (2:2). Как информирует Opta, на счету Салаха уже 11 забитых мячей в 15 матчах против «Арсенала» в рамках Премьер-лиги. Только Гарри Кейн (14) и Уэйн Руни (12) чаще отличались во встречах с «пушкарями» в АПЛ.

Мохамед Салах занимает пятое место в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии с шестью точными ударами. Также в активе 32-летней звезды «Ливерпуля» пять результативных передач.