Дебютный гол Мерино и спасение гостей Салахом: «Арсенал» и «Ливерпуль» поделили очки на радость Гвардиоле

«Ливерпуль» проводил второй подряд большой матч внутри чемпионата Англии. Неделю назад команда Арне Слота победила дома «Челси», а теперь отправилась в гости к лондонскому «Арсеналу». По местному времени оба матча игрались в один и тот же слот 16:30, но по московскому новый начался на час позже из-за перехода Англии на зимнее время.

«Манчестер Сити» выиграл у «Саутгемптона» и не оставил «Ливерпулю» никакого способа вернуться на вершину таблицы по итогам девятого тура, кроме как через воскресную победу над «Арсеналом». В таком случае «канониры» потерпели бы второе подряд поражение в чемпионате и отстали бы от «Ливерпуля» на семь очков.

Тимбер вернулся в основу «Арсенала» после травмы – Артете было кем заменить на левом фланге, наоборот, получившего повреждение Калафьори. Дисквалификация Салиба за красную карточку открыла путь в стартовый состав Уайту, который сделает голевой пас. Букайо Сака тоже не зря возвратился на поле, оправившись от травмы.

На девятой минуте Уайт выписал мяч в чужую штрафную на Саку, который с правой стороны вонзил его в ближний угол (1:0). «Ливерпуль» уступал по владению, что обычно для команды Слота в больших матчах. «Арсенал» же, сами знаете, славится тем, что иной раз не добивает соперника и придумывает себе проблемы на ровном месте.

Чудеса взаимонепонимания показали Сака и Мерино. Первый около своей штрафной выкатил пас второму, который утратил концентрацию. Наказать хозяев за такое мог и должен был Салах, но не попал в правый угол. Гости отыгрались другим образом. Трент подал угловой слева, Луис Диас на ближней штанге выиграл позицию у Хаверца и скинул головой дальше, а ван Дейк оставил не у дел Парти, проткнув мяч в сетку (1:1).

«Арсенал» снова стал наседать на чужие ворота. Мартинелли опередил слева Трента и отправил пас вдоль ворот. Робертсон не дотянулся, но не беда для «Ливерпуля», ведь Хаверц плохо подобрался к мячу и сопроводил его за лицевую линию. Ждали конца тайма «пушкари», чтобы ещё раз выйти вперёд в счёте. А там Райс подал справа со штрафного, и Мерино забил впервые в АПЛ, поразив головой левый угол. Долго шла ВАР-проверка, офсайд не был найден – 2:1.

Взял ли бы «Ливерпуль» плотно в клещи «Арсенал» со старта второго тайма, если бы сохранялся ничейный счёт? Прямо сильно «канониры» прижались к своим воротам и стали петь оборонительную песню. Но мерсисайдцы с трудом выдумывали какие-то обострения. «Арсенал» продолжил страдать от травм – вынужденно покинули поле Габриэль дос Сантос и потом Тимбер.

После 70-й минуты «пушкари» разжались и отдохнули от разрушения чужих атак, развеялись на половине соперника. Однако «Ливерпуль» перезагрузился и извлёк из себя голевую атаку. Трент, до того выдавший много плохих передач, на сей раз удачно снабдил вертикальным пасом Нуньеса, который прострелил, а Салах замкнул как надо (2:2).

Учитывая неурядицы «канониров» с составом, «Арсенал» может быть не так уж и расстроен ничейным результатом, хотя это отговорка. «Ливерпулю» тоже недостаёт запаса прочности, и он был недалёк от третьего пропущенного гола. Хаверц закинул к правому углу вратарской, а оттуда свежий Габи Жезус пытался переправить мяч в ближний угол, но Кёртис Джонс обеспечил угловой.

После стандарта Жезус на подборе с дистанции проверил Келлехера – тот поймал мяч намертво. В самом конце давили хозяева, но безуспешно. Итог – ничья с четырьмя голами. «Ливерпуль» тоже может кивать на травмы – тот же Жота пропускал матч. Где точно обрадовались ничьей между «Арсеналом» и «Ливерпулем», так это в стане «Манчестер Сити», который теперь единоличный лидер таблицы при равенстве матчей с конкурентами.

Кирилл Иванцов