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Дебютный гол Мерино и спасение гостей Салахом: «Арсенал» и «Ливерпуль» поделили очки на радость Гвардиоле

27 Октября 2024 • 21:28 Комментировать (1)
Арсенал
2:2
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» проводил второй подряд большой матч внутри чемпионата Англии. Неделю назад команда Арне Слота победила дома «Челси», а теперь отправилась в гости к лондонскому «Арсеналу». По местному времени оба матча игрались в один и тот же слот 16:30, но по московскому новый начался на час позже из-за перехода Англии на зимнее время.

Протокол игры  
Арсенал2:2Ливерпуль
(1:0) Сака Букайо9'  
  18'Ван Дейк Виргил (1:1)
(2:1) Мерино Микель43'  
  81'Салах Мохамед (2:2)
Райя Давид  66'Парти ТомасУайт БенГабриэль дос Сантос 54' (Кивёр Якуб ( 54') Тимбер Юрриен 76' (Льюис-Скелли Майлс ( 76') Райс ДекланМерино МикельСака Букайо 85' (Жезус Габриэль ( 85') Троссар ЛеандроМартинелли Габриэл 85' (Нванери Итан ( 85') Хаверц Кай
Запасные: Николс ДжошНето МурараСтерлинг РахимЖоржиньо IIЗинченко Александр
Келлехер КаомхинАлександер-Арнольд ТрентКонате ИбраимаВан Дейк ВиргилРобертсон Эндрю 63' (Цимикас Костас ( 63') Джонс Кёртис 90' (Эндо Ватару ( 90') Гравенберх РайанМакаллистер Алексис  33' 63' (Гакпо Коди ( 63') Салах МохамедНуньес ДарвинДиас Луис 63' (Собослаи Доминик ( 63')
Запасные: Гомес ДжоЯрош ВитезславДэвис ХарвиМортон ТайлерКуанса Джарелл
27 октября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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«Манчестер Сити» выиграл у «Саутгемптона» и не оставил «Ливерпулю» никакого способа вернуться на вершину таблицы по итогам девятого тура, кроме как через воскресную победу над «Арсеналом». В таком случае «канониры» потерпели бы второе подряд поражение в чемпионате и отстали бы от «Ливерпуля» на семь очков.

Тимбер вернулся в основу «Арсенала» после травмы – Артете было кем заменить на левом фланге, наоборот, получившего повреждение Калафьори. Дисквалификация Салиба за красную карточку открыла путь в стартовый состав Уайту, который сделает голевой пас. Букайо Сака тоже не зря возвратился на поле, оправившись от травмы.

На девятой минуте Уайт выписал мяч в чужую штрафную на Саку, который с правой стороны вонзил его в ближний угол (1:0). «Ливерпуль» уступал по владению, что обычно для команды Слота в больших матчах. «Арсенал» же, сами знаете, славится тем, что иной раз не добивает соперника и придумывает себе проблемы на ровном месте.

Чудеса взаимонепонимания показали Сака и Мерино. Первый около своей штрафной выкатил пас второму, который утратил концентрацию. Наказать хозяев за такое мог и должен был Салах, но не попал в правый угол. Гости отыгрались другим образом. Трент подал угловой слева, Луис Диас на ближней штанге выиграл позицию у Хаверца и скинул головой дальше, а ван Дейк оставил не у дел Парти, проткнув мяч в сетку (1:1).

«Арсенал» снова стал наседать на чужие ворота. Мартинелли опередил слева Трента и отправил пас вдоль ворот. Робертсон не дотянулся, но не беда для «Ливерпуля», ведь Хаверц плохо подобрался к мячу и сопроводил его за лицевую линию. Ждали конца тайма «пушкари», чтобы ещё раз выйти вперёд в счёте. А там Райс подал справа со штрафного, и Мерино забил впервые в АПЛ, поразив головой левый угол. Долго шла ВАР-проверка, офсайд не был найден – 2:1.

Взял ли бы «Ливерпуль» плотно в клещи «Арсенал» со старта второго тайма, если бы сохранялся ничейный счёт? Прямо сильно «канониры» прижались к своим воротам и стали петь оборонительную песню. Но мерсисайдцы с трудом выдумывали какие-то обострения. «Арсенал» продолжил страдать от травм – вынужденно покинули поле Габриэль дос Сантос и потом Тимбер.

После 70-й минуты «пушкари» разжались и отдохнули от разрушения чужих атак, развеялись на половине соперника. Однако «Ливерпуль» перезагрузился и извлёк из себя голевую атаку. Трент, до того выдавший много плохих передач, на сей раз удачно снабдил вертикальным пасом Нуньеса, который прострелил, а Салах замкнул как надо (2:2).

Учитывая неурядицы «канониров» с составом, «Арсенал» может быть не так уж и расстроен ничейным результатом, хотя это отговорка. «Ливерпулю» тоже недостаёт запаса прочности, и он был недалёк от третьего пропущенного гола. Хаверц закинул к правому углу вратарской, а оттуда свежий Габи Жезус пытался переправить мяч в ближний угол, но Кёртис Джонс обеспечил угловой.

После стандарта Жезус на подборе с дистанции проверил Келлехера – тот поймал мяч намертво. В самом конце давили хозяева, но безуспешно. Итог – ничья с четырьмя голами. «Ливерпуль» тоже может кивать на травмы – тот же Жота пропускал матч. Где точно обрадовались ничьей между «Арсеналом» и «Ливерпулем», так это в стане «Манчестер Сити», который теперь единоличный лидер таблицы при равенстве матчей с конкурентами.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон

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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
27 Октября 2024 в 21:32
Ну хоть так.
Но количество травм в защите просто шокирует
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