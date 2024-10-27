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Санья выбрал новый клуб для Погба

27 Октября 2024 • 21:18 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Бакари Санья рассказал, где полузащитник Поль Погба может продолжить карьеру.

«Полю подходит АПЛ. Мне бы хотелось увидеть его в «Арсенале». Сейчас у «канониров» молодая команда. Погба нравится играть с молодыми футболистами. Так он проявляет себя максимально эффективно», - приводит слова Бакари The Sun.

Напомним, что дисквалификация Погба за употребление допинга была сокращена с четырех лет до 18 месяцев. Таким образом, полузащитник сможет вернуться на футбольное поле весной следующего года.

В настоящий момент 31-летний хавбек связан трудовым соглашением с туринским «Ювентусом». Срок контракта между сторонами истекает в конце июня 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Бакари Санья Поль Погба ещё теги
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