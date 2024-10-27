Санья выбрал новый клуб для Погба

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Бакари Санья рассказал, где полузащитник Поль Погба может продолжить карьеру.

«Полю подходит АПЛ. Мне бы хотелось увидеть его в «Арсенале». Сейчас у «канониров» молодая команда. Погба нравится играть с молодыми футболистами. Так он проявляет себя максимально эффективно», - приводит слова Бакари The Sun.

Напомним, что дисквалификация Погба за употребление допинга была сокращена с четырех лет до 18 месяцев. Таким образом, полузащитник сможет вернуться на футбольное поле весной следующего года.

В настоящий момент 31-летний хавбек связан трудовым соглашением с туринским «Ювентусом». Срок контракта между сторонами истекает в конце июня 2026 года.