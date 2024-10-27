«Манчестер Сити» нашёл замену Уокеру

«Манчестер Сити» начал подыскивать замену опытному английскому латералю Кайлу Уокеру. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, в сфере интересов «горожан» находится испанский защитник Педро Порро, права на которого принадлежат лондонскому «Тоттенхэму». Трансферная стоимость игрока оценивается в 45 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между «шпорами» и испанцем рассчитан до лета 2028 года.

25-летний латераль выступает за лондонскую команду с 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Порро сыграл девять матчей, забил один гол и получил желтую карточку.