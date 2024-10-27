«Арсенал» потерял защитника в матче с «Ливерпулем»

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэль дос Сантос получил травму в игре девятого тура Английской премьер-лиги с «Ливерпулем».

Все произошло в самом начале второго тайма. В одном из эпизодов Габриэль столкнулся с Дарвином Нуньесом, после чего и не смог продолжить встречу. Вместо бразильца на 54-й минуте на поле вышел Якуб Кивёр.

Встреча между «Арсеналом» и «Ливерпулем» продолжается в эти минуты. На данный момент подопечные Микеля Артеты впереди со счетом 2:1. Авторами голов в составе «канониров» стали Сака и Мерино, у мерсисайдцев отличился ван Дейк.

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