Вратарь «Тоттенхэма» Викарио: «Мы не боролись так, как могли бы это делать»

Голкипер лондонского «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио высказался после поражения от «Кристал Пэлас».

Игра девятого тура Английской премьер-лиги завершилась со счетом 1:0 в пользу «орлов».

— Мы не боролись так, как могли бы это делать. Мы показали меньше, чем соперник. Нам нужно улучшать некоторые моменты, — приводит слова Викарио пресс-служба «шпор».

На данный момент «Тоттенхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своей копилке 13 очков.

В следующем туре АПЛ подопечные Анге Постекоглу примут «Астон Виллу». Поединок между командами пройдет 3 ноября.