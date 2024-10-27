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Вратарь «Тоттенхэма» Викарио: «Мы не боролись так, как могли бы это делать»

27 Октября 2024 • 20:43 Комментировать
Кристал Пэлас
1:0
Тоттенхэм

Голкипер лондонского «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио высказался после поражения от «Кристал Пэлас».

Игра девятого тура Английской премьер-лиги завершилась со счетом 1:0 в пользу «орлов».

— Мы не боролись так, как могли бы это делать. Мы показали меньше, чем соперник. Нам нужно улучшать некоторые моменты, — приводит слова Викарио пресс-служба «шпор».

На данный момент «Тоттенхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своей копилке 13 очков.

В следующем туре АПЛ подопечные Анге Постекоглу примут «Астон Виллу». Поединок между командами пройдет 3 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гульельмо Викарио

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