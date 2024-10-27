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Мерино забил дебютный гол за «Арсенал»

27 Октября 2024 • 20:29 Комментировать
Арсенал
2:2
Ливерпуль
окончен

Полузащитник лондонского «Арсенала» Микель Мерино впервые отличился в футболке «канониров». Это произошло в домашней игре девятого тура Английской премьер-лиги с «Ливерпулем».

28-летний испанец забил на 43-й минуте и вывел свою команду вперед. На данный момент «канониры» ведут со счетом 2:1.

Напомним, Мерино присоединился к «Арсеналу» в конце августа, перебравшись из «Реал Сосьедада». Игра против «Ливерпуля» стала для хавбека пятой за «Арсенал».

Сейчас футболисты «Арсенала» и «Ливерпуля» находятся на перерыве. Следить за всеми событиями второго тайма можно в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Мерино

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