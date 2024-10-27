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Тен Хаг пожаловался на ВАР после поражения «Манчестер Юнайтед»

27 Октября 2024 • 19:49 Комментировать
Вест Хэм
2:1
Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях у «Вест Хэма» со счётом 1:2, пропустив второй гол с пенальти в добавленное ко второму тайму время. После игры рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг выразил претензии по судейству.

«Было трудно разглядеть это. Перед сезоном было дано указание, что ВАР должен вмешиваться только при явных и очевидных ошибках. Это определённо была не явная и не очевидная ошибка судьи в поле. Мы разочарованы, но я ничего не могу поделать», - сказал тен Хаг Match of the Day.

«Манчестер Юнайтед» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии на текущий момент.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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