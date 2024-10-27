Тен Хаг прокомментировал поражение от «Вест Хэма»

«Манчестер Юнайтед» снова огорчил своих болельщиков – команда Эрика тен Хага проиграла «Вест Хэму» со счётом 1:2. После игры комментарий дал рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Трижды в этом сезоне мы чувствовали несправедливость. Мы должны были забивать, мы создали так много моментов. Мы должны вели вести с разницей в два или в три гола. Во втором тайме мы начали спешить и позволили сопернику войти в игру. Когда ты проигрываешь 0:1, нужен характер и стойкость. Результат несправедливый», - сказал тен Хаг Match of the Day.

«Манчестер Юнайтед» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.