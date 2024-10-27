«МЮ» упал на 14-е место после фиаско с «Вест Хэмом»

В девятом туре Премьер-лиги «МЮ» гостил у «Вест Хэма».

Уже в первой атаке передачей Бруну Фернандеша на Алехандро Гарначо, который с 13 метров зарядил в перекладину. Диогу Далот ворвался в штрафную хозяев с правого края, прокинул мяч мимо вратаря, однако пальнул мимо пустого створа. Кристиан Эриксен со штрафного закрутил мяч во вратарскую, голкипер умудрился снаряд пропустить, в итоге перекладина спасла ворота хозяев.

«МЮ» не был столь активным после перерыва, а на 71-й минуте соперник первым ударом в створ открыл счет - после прострела с правого фланга у Дэнни Ингса не получился удар в касание, но мяч удачно отскочил на дальнюю штангу, а Крисенсио Саммервилл расстрелял цель - 1:0. После заброса Амада Диалло Далот исполнил скидку в центр, Джошуа Зиркзее головой пробил в дальний угол, а Каземиро удачно подставил голову, послав мяч в противоположный угол - 1:1. На 90-й минуте пенальти за фол Матейса де Лигта - пробил Джаррод Боуэн с «точки» в правый от себя угол, кипер до мяча не добрался - 2:1.

«МЮ» проиграл четвертый матч из девяти в АПЛ и занимает 14-е место, соперник выше по разнице мячей.