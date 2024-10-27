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«МЮ» упал на 14-е место после фиаско с «Вест Хэмом»

27 Октября 2024 • 19:06 Комментировать (3)
Вест Хэм
2:1
Манчестер Юнайтед

В девятом туре Премьер-лиги «МЮ» гостил у «Вест Хэма».

Уже в первой атаке передачей Бруну Фернандеша на Алехандро Гарначо, который с 13 метров зарядил в перекладину. Диогу Далот ворвался в штрафную хозяев с правого края, прокинул мяч мимо вратаря, однако пальнул мимо пустого створа. Кристиан Эриксен со штрафного закрутил мяч во вратарскую, голкипер умудрился снаряд пропустить, в итоге перекладина спасла ворота хозяев.

«МЮ» не был столь активным после перерыва, а на 71-й минуте соперник первым ударом в створ открыл счет - после прострела с правого фланга у Дэнни Ингса не получился удар в касание, но мяч удачно отскочил на дальнюю штангу, а Крисенсио Саммервилл расстрелял цель - 1:0. После заброса Амада Диалло Далот исполнил скидку в центр, Джошуа Зиркзее головой пробил в дальний угол, а Каземиро удачно подставил голову, послав мяч в противоположный угол - 1:1. На 90-й минуте пенальти за фол Матейса де Лигта - пробил Джаррод Боуэн с «точки» в правый от себя угол, кипер до мяча не добрался - 2:1.

«МЮ» проиграл четвертый матч из девяти в АПЛ и занимает 14-е место, соперник выше по разнице мячей.

Протокол игры  
Вест Хэм2:1Манчестер Юнайтед
(1:0) Саммервилл Крисенсио74'  
  81'Каземиро Карлос (1:1)
(2:1) Боуэн Джаррод90'  
Фабьянски ЛукашУан-Биссака АаронМавропанос Константинос  30' 46' (Саммервилл Крисенсио ( 46'  74') Килман МаксЭмерсон Палмиери  90'Альварес ЭдсонГидо Родригес 90' (Крессуэлл Аарон ( 90'  90') Боуэн ДжарродПакета Лукас  25' 46' (Тодибо Жан-Клер ( 46') Солер Карлос 46' (Соучек Томаш ( 46') Антонио Майкл 71' (Ингс Дэнни ( 71')
Запасные: Ирвинг ЭндиЦоуфал ВладимирАреола АльфонсГильерме Луис
Онана АндреДалот ДиогуДе Лигт Маттейс  59'Мартинес ЛисандроМазрауи Нуссаир 84' (Линделоф Виктор ( 84') Эриксен Кристиан 79' (Зиркзее Джошуа ( 79') Каземиро КарлосРэшфорд Маркус 59' (Диалло Амад ( 59') Фернандеш БрунуГарначо АлехандроХёйлунн Расмус
Запасные: Угарте МануэльЭванс ДжонниФиорентино ГарриИтан УитлиФлетчер ДжекБайындыр Алтай
27 октября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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Манчестер Юнайтед Вест Хэм

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Комментарии (3) Все комментарии
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CELTIC FROST
27 Октября 2024 в 19:21
Позорный Тен и его команда. Не удивлюсь пролету даже мимо топ-24 ЛЕ и вылету в чемпионшип. Такими темпами - все еще впередддди. Абырвалг!
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Вайнах 06
27 Октября 2024 в 19:19
Это не предел тен Хаага, он может добиться большего, например вылететь в шип)) этому клубу нужно очищение шипом, чего я им искренне и желаю)
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snk6565
27 Октября 2024 в 19:16
Злости не хватает...если после этого лысого не погонят...можно смело забывать о чем бы то ни было...катание ваты на своей половине...Рэш в основе...ну и на десерт...судейка, бл@...когда уже наконец прекратится эта клоунада...абсолютно осознано бьют коленом в голову воротчика...абсолютно осознанно сзади ломают Мезрауи...реакции НОЛЬ...зато полчаса высматривает пенальти...и НАХОДИТ!!!!...таких в каждом матче можно ставить по десять штук...может он просто помогал погнать лысого???...ну чтож, тогда можно немного прикрыть на это глаза...но настроение поганое...
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