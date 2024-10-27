«Челси» с трудом одолел «Ньюкасл» и ворвался в топ-4

«Челси» соперничал с «Ньюкаслом» в девятом туре Премьер-лиги.

В дебюте Николас Джексон подхватил мяч в центральной части поля и отдал проникающий пас вперёд на Коула Палмера, который левее центра ворвался в штрафную гостей и низом пробил в дальний угол, снаряд от штанги влетел в цель, но был офсайд. На 18-й минуте Палмер отдал передачу на левый фланг, где Педру Нету легко умчался от опекуна, влетел в штрафную и прострелил в центр на Джексона, а тот без сопротивления с 10 метров пробил в правый нижний угол - 1:0. Льюис Холл получил мяч от Харви Барнса в левой части штрафной и прострелил в центр вратарской, откуда Александр Исак без сопротивления отправил игровой снаряд в пустой створ - 1:1.

На 47-й минуте Исак потерял мяч в центральной части поля, после чего мяч подхватил Палмер, левее центра ворвался в штрафную и пробил в ближний угол, вратарь ошибся в этом эпизоде и спасти свою команду не сумел - 2:1. Нони Мадуэке на правом фланге легко ушёл от Холла и навесил к дальнему углу вратарской, а там Нету выиграл верховое единоборство у соперника и головой пробил в левую штангу. Джо Уиллок слева ворвался в штрафную хозяев и выполнил кросс в центр к линии вратарской на Исака, который головой пробил в правый угол, но эту попытку успел заблокировать защитник Рис Джеймс. Фабиан Шёр выполнил заброс в правую часть штрафной на Исака, а тот выиграл борьбу у защитника, уложил на газон кипера, а затем слишком промедлил с ударом, и лондонцы мяч у него успели выбить. На 90-й минуте Кристофер Нкунку заработал пенальти, но на ВАР подсказали, что была симуляция, в итоге решение отменено.

Непростая победа позволила «Челси» потеснить «Арсенал» с четвертого места. «Ньюкасл» - 12-й