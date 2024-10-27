«Тоттенхэм» провалил матч, «Кристал Пэлас» добыл первую победу в сезоне

В девятом туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» гостил у «Кристал Пэлас», и в этой схватке аутсайдеры выглядели здорово.

На 31-й минуте сами себе привезли гол «шпоры» - неудачно начали свою атаку, перебрасывая мяч вблизи ворот, перехват, заброс с правого фланга в район одиннадцатиметровой отметки, Эберечи Эзе сыграл дальше пяткой, и Жан-Филипп Матета с нескольких метров расстрелял ворота соперника - 0:1. Атаку провели гости левым флангом, прошла прострельная передача на ближний угол вратарской, откуда Джеймс Мэддисон пробил по воротам, метя в дальний угол, но голкипер вытянулся в струнку и спас команду, отбив мяч в поле.

После перерыва Бреннан Джонсон здорово улетел по правому флангу и выполнил низом прострел на ближний угол вратарской, Деян Кулушевски опередил опекуна и пробил по воротам - парировано. В ответ после навесного заброса со своей половины поля Эзе убежал на свидание с голкипером и просто расстрелял его, но боковой дождался завершения эпизода и поднял флажок, вне игры. Угловой с левого фланга разыграли футболисты «Кристал Пэлас», Эзе сделал передачу на ближнюю штангу, защитники выбили, пошла вторая волна - Исмаила Сарр с разворота нанёс удар по воротам метров с тринадцати, но вратарь спас команду, сыграв ногами. Эзе не смог попасть толком по мячу с одиннадцати метров, при этом вообще один стоял Эберечи в штрафной площади соперника. Ришарлисон после заброса с правого фланга мог с угла вратарской просто расстреливать ворота соперника, но не подстроился под мяч, и будет только удар от ворот. Адам Уортон принял мяч за пределами штрафной и пробил в правый угол ворот, кипер с трудом, но смог спасти команду.

«Кристал Пэлас» добыл первую победу и с шестью очками ушел из зоны вылета, соперник - восьмой.