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«Тоттенхэм» провалил матч, «Кристал Пэлас» добыл первую победу в сезоне

27 Октября 2024 • 19:02 Комментировать
Кристал Пэлас
1:0
Тоттенхэм

В девятом туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» гостил у «Кристал Пэлас», и в этой схватке аутсайдеры выглядели здорово.

На 31-й минуте сами себе привезли гол «шпоры» - неудачно начали свою атаку, перебрасывая мяч вблизи ворот, перехват, заброс с правого фланга в район одиннадцатиметровой отметки, Эберечи Эзе сыграл дальше пяткой, и Жан-Филипп Матета с нескольких метров расстрелял ворота соперника - 0:1. Атаку провели гости левым флангом, прошла прострельная передача на ближний угол вратарской, откуда Джеймс Мэддисон пробил по воротам, метя в дальний угол, но голкипер вытянулся в струнку и спас команду, отбив мяч в поле.

После перерыва Бреннан Джонсон здорово улетел по правому флангу и выполнил низом прострел на ближний угол вратарской, Деян Кулушевски опередил опекуна и пробил по воротам - парировано. В ответ после навесного заброса со своей половины поля Эзе убежал на свидание с голкипером и просто расстрелял его, но боковой дождался завершения эпизода и поднял флажок, вне игры. Угловой с левого фланга разыграли футболисты «Кристал Пэлас», Эзе сделал передачу на ближнюю штангу, защитники выбили, пошла вторая волна - Исмаила Сарр с разворота нанёс удар по воротам метров с тринадцати, но вратарь спас команду, сыграв ногами. Эзе не смог попасть толком по мячу с одиннадцати метров, при этом вообще один стоял Эберечи в штрафной площади соперника. Ришарлисон после заброса с правого фланга мог с угла вратарской просто расстреливать ворота соперника, но не подстроился под мяч, и будет только удар от ворот. Адам Уортон принял мяч за пределами штрафной и пробил в правый угол ворот, кипер с трудом, но смог спасти команду.

«Кристал Пэлас» добыл первую победу и с шестью очками ушел из зоны вылета, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Кристал Пэлас1:0Тоттенхэм
(1:0) Матета Жан-Филипп31'  
Хендерсон ДинЧалоба ТревоЛакруа Максанс  61'Гехи МаркМуньос Даниэль  41'Митчелл ТайрикУортон Адам 88' (Камада Даити ( 88') Лерма Хефферсон 22' (Хьюз Уилл ( 22'  77') Сарр Исмаила 67' (Нкетиа Эдди ( 67') Эзе ЭберечиМатета Жан-Филипп  32'
Запасные: Кпорха КалебШлупп ДжеффриТёрнер МэттАгбиноне АшерУорд ДжоэлКлайн Натаниэль
Викарио ГульельмоПорро ПедроРомеро КристианВан де Вен Микки  65'Удоджи ДестиниКулушевски Деян  37' 62' (Ришарлисон ( 62'  85') Биссума Ив 86' (Бентанкур Родриго ( 86') Мэддисон Джеймс 62' (Вернер Тимо ( 62') Джонсон Бреннан  52'Соланке ДоминикМур Мики 62' (Сарр Пап Матар ( 62')
Запасные: Бергвалль ЛукасДэвис БенДрэгушин РадуГрэй АрчиФорстер Фрейзер
27 октября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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Тоттенхэм Кристал Пэлас

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