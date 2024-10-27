Гвардиол — самый атакующий игрок АПЛ

Крайний защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол является самым атакующим игроком Английской премьер-лиги.

В настоящий момент хорватский защитник «горожан» совершил больше касаний мяч в последней трети поля, чем любой другой игрок любого клуба АПЛ, об этом поведал журналист Дэниел Стори.

В нынешнем сезоне 22-летний Гвардиол появился на поле во всех девяти матчах чемпионата Англии и отметился двумя забитыми голами.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своей копилке 23 очка. Отрыв от ближайшего соперника составляет два зачетных балла.